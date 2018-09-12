Путин призвал "отравителей Скрипалей" поговорить со СМИ
Александр Петров и Руслан Боширов. Фото: © Twitter/Daniel Sandford
Ранее российский лидер опроверг заявления Лондона о том, что Петров и Боширов якобы работают в ГРУ.
Президент РФ Владимир Путин призвал Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон назвал подозреваемыми в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, поговорить со СМИ.
— Я хочу к ним обратиться, чтобы они услышали. Пускай они придут куда-нибудь в СМИ, — сказал российский лидер на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).
Владимир Путин ранее сообщил, что личности подозреваемых в причастности к инциденту в Солсбери установлены. Президент РФ также опроверг заявления Лондона о том, что "отравители" якобы работают в ГРУ. По словам главы государства, Петров и Боширов являются гражданскими.
Ранее в Лондоне заявили, что в отравлении Юлии и Сергея Скрипаль в Солсбери обвиняются якобы два офицера ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. Москва в ответ призвала британскую сторону перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству в расследовании данного дела. Кроме того, российская сторона и СМИ усомнились в подлинности кадров с камер видеонаблюдения, на которых запечатлены "отравители Скрипалей". Причиной тому — таймкод на снимках, согласно которому мужчины движутся по коридору в одно и то же время — секунда в секунду.