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Регион
Опубликовано 12 сентября 2018, 07:00

Путин призвал "отравителей Скрипалей" поговорить со СМИ

Александр Петров и Руслан Боширов. Фото: &copy; Twitter/Daniel Sandford

Александр Петров и Руслан Боширов. Фото: © Twitter/Daniel Sandford

Ранее российский лидер опроверг заявления Лондона о том, что Петров и Боширов якобы работают в ГРУ.

Президент РФ Владимир Путин призвал Александра Петрова и Руслана Боширова, которых Лондон назвал подозреваемыми в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, поговорить со СМИ.

— Я хочу к ним обратиться, чтобы они услышали. Пускай они придут куда-нибудь в СМИ, — сказал российский лидер на пленарном заседании в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

Владимир Путин ранее сообщил, что личности подозреваемых в причастности к инциденту в Солсбери установлены. Президент РФ также опроверг заявления Лондона о том, что "отравители" якобы работают в ГРУ. По словам главы государства, Петров и Боширов являются гражданскими.

Ранее в Лондоне заявили, что в отравлении Юлии и Сергея Скрипаль в Солсбери обвиняются якобы два офицера ГРУ — Александр Петров и Руслан Боширов. Москва в ответ призвала британскую сторону перейти от обвинений и манипуляций к сотрудничеству в расследовании данного дела. Кроме того, российская сторона и СМИ усомнились в подлинности кадров с камер видеонаблюдения, на которых запечатлены "отравители Скрипалей". Причиной тому — таймкод на снимках, согласно которому мужчины движутся по коридору в одно и то же время — секунда в секунду.

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Алёна Темирчиева
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