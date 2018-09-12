Смелость и новаторский подход. Путин оценил действия Трампа в ситуации с КНДР

— Я согласен с тем, что сказал Синдзо Абэ, — действительно, президент Трамп проявил, как он сказал, новаторский подход во взаимодействии с Северной Кореей. Я согласен, это проявление определённой смелости и новаторского подхода, — пояснил глава государства.