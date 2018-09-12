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Регион
Опубликовано 12 сентября 2018, 07:19

Смелость и новаторский подход. Путин оценил действия Трампа в ситуации с КНДР

Дональд Трамп.&nbsp;Фото: &copy; РИА Новости / Кейтлин Оукс

Дональд Трамп. Фото: © РИА Новости / Кейтлин Оукс

Американский лидер Дональд Трамп проявил новаторский подход и смелость в ситуации с Северной Кореей, заявил президент России Владимир Путин.

— Я согласен с тем, что сказал Синдзо Абэ, — действительно, президент Трамп проявил, как он сказал, новаторский подход во взаимодействии с Северной Кореей. Я согласен, это проявление определённой смелости и новаторского подхода, — пояснил глава государства.

Как уже сообщал Лайф, 12 июня в Сингапуре состоялась историческая встреча лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

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Янковская Ольга
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