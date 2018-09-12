Смелость и новаторский подход. Путин оценил действия Трампа в ситуации с КНДР
Дональд Трамп. Фото: © РИА Новости / Кейтлин Оукс
Американский лидер Дональд Трамп проявил новаторский подход и смелость в ситуации с Северной Кореей, заявил президент России Владимир Путин.
— Я согласен с тем, что сказал Синдзо Абэ, — действительно, президент Трамп проявил, как он сказал, новаторский подход во взаимодействии с Северной Кореей. Я согласен, это проявление определённой смелости и новаторского подхода, — пояснил глава государства.
Как уже сообщал Лайф, 12 июня в Сингапуре состоялась историческая встреча лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына.