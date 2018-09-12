Путин заявил, что судьба сделки с Ираном не должна мешать денуклеаризации КНДР
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Президент РФ Владимир Путин считает, что риск повторения ситуации со сделкой по ядерной программе Ирана не должен препятствовать денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом глава государства сказал на Восточном экономическом форуме во Владивостоке.
— Конечно, такие опасности всегда подстерегают нас, но это не значит, что не нужно ничего делать, и не значит, что не нужно идти вперёд, — отметил Путин.
Напомним, президент США Дональд Трамп 8 мая заявил, что США выходят из соглашения с Ираном по ядерной программе, и восстановил санкции против Ирана. Остальные члены "шестёрки" выступили против подобного шага Америки. Европейские партнёры Вашингтона ответили, что намерены продолжать соблюдать условия сделки с Ираном.