В новом смартфоне Xiaomi уже обнаружили дефекты

По словам пользователей, они начали сталкиваться с определёнными трудностями в работе Pocophone F1.

Владельцы смартфонов Xiaomi Pocophone F1 уже жалуются на некачественные дисплеи нового гаджета. Сообщается, что по краям экрана стали появляться засветы — из-за этого изображение на этих участках выглядит бледнее, чем на остальном дисплее.

Оказалось, что несколько партий смартфона страдают от этой специфической проблемы с оборудованием. Пользователи подтвердили наличие неполадок. Проблема с подсветкой жидкокристаллического дисплея — это аппаратная неисправность, которую нельзя исправить новой прошивкой программного обеспечения.