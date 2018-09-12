В новом смартфоне Xiaomi уже обнаружили дефекты
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По словам пользователей, они начали сталкиваться с определёнными трудностями в работе Pocophone F1.
Владельцы смартфонов Xiaomi Pocophone F1 уже жалуются на некачественные дисплеи нового гаджета. Сообщается, что по краям экрана стали появляться засветы — из-за этого изображение на этих участках выглядит бледнее, чем на остальном дисплее.
Оказалось, что несколько партий смартфона страдают от этой специфической проблемы с оборудованием. Пользователи подтвердили наличие неполадок. Проблема с подсветкой жидкокристаллического дисплея — это аппаратная неисправность, которую нельзя исправить новой прошивкой программного обеспечения.
Один из владельцев гаджета заявил, что магазин, в котором он купил телефон, сначала отказался менять бракованный гаджет. При этом сервисный специалист подтвердил наличие проблемы. В итоге ему поменяли смартфон. В Xiaomi пока не комментируют ситуацию.