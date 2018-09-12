Китайцы показали фотографии нового iPhone
Фото: © AP Photo/Eric Risberg
Снимки будущего гаджета оказались в Сети за день до проведения непосредственно самой презентации.
Китайские пользователи опубликовали "живые" фотографии iPhone Xs. Именно этот гаджет компания Apple якобы должна показать 12 сентября во время презентации.
September 12, 2018
На снимке телефона указано My name is iPhone Xs. Однако это не гарантирует подлинность кадра. Сам же снимок появился в китайской социальной сети Weibo.
Автор публикации заявил, что это именно iPhone Xs и он может оказаться первым человеком в Китае, который получил этот гаджет. Некоторые специалисты также предполагают, что это может оказаться не iPhone Xs, а обычный прошлогодний iPhone X с установленным фоновым изображением линейки 2018 года.