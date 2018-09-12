Китайцы показали фотографии нового iPhone

На снимке телефона указано My name is iPhone Xs. Однако это не гарантирует подлинность кадра. Сам же снимок появился в китайской социальной сети Weibo.

Автор публикации заявил, что это именно iPhone Xs и он может оказаться первым человеком в Китае, который получил этот гаджет. Некоторые специалисты также предполагают, что это может оказаться не iPhone Xs, а обычный прошлогодний iPhone X с установленным фоновым изображением линейки 2018 года.