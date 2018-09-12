ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 сентября 2018, 07:50

Путин: Будем стремиться к отказу от визовых барьеров с Японией

Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет стремиться к отказу от визовых барьеров с Японией. Об этом лидер страны сказал на пленарном заседании ВЭФ.

— Я вынужден прислушиваться к мнению специалистов. Как утверждают сотрудники МИД, вопросы подобного рода решаются главным образом в основном на основе взаимности. Но мы будем стремиться к снятию визовых барьеров, — сказал глава государства.

Добавим, что ранее российский лидер предложил премьеру Японии Синдзо Абэ подписать мирный договор между Москвой и Токио до конца этого года.

BannerImage
Александр Юнашев
  • Новости
  • Япония
  • Путин
  • Восточный экономический форум (ВЭФ)
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar