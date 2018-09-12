Путин: Будем стремиться к отказу от визовых барьеров с Японией

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет стремиться к отказу от визовых барьеров с Японией. Об этом лидер страны сказал на пленарном заседании ВЭФ.

— Я вынужден прислушиваться к мнению специалистов. Как утверждают сотрудники МИД, вопросы подобного рода решаются главным образом в основном на основе взаимности. Но мы будем стремиться к снятию визовых барьеров, — сказал глава государства.