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Опубликовано 12 сентября 2018, 08:04

Путин признал риски при расчётах стран в нацвалютах

Фото: &copy; Flickr/Vsevolod Knyazev

Фото: © Flickr/Vsevolod Knyazev

Президент РФ Владимир Путин признал, что при взаиморасчётах государств в национальных валютах есть риски, однако отметил, что они присутствуют и при использовании доллара.

— Риски есть, но риски везде есть. Риска с долларом разве не существует? 20 триллионов — государственный долг США, и всё это — нагрузка на доллар, — сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.

Президент добавил, что никто не знает "что дальше будет" и нужно минимизировать риски.

— А чтобы минимизировать, нужно диверсифицировать наши расчёты и деятельность, — сказал российский лидер.

Также Владимир Путин сегодня отметил, что не видит политики в расчётах государств в национальной валюте, а только экономику.

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Андрей Григорьев
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