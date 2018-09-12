Путин признал риски при расчётах стран в нацвалютах
Фото: © Flickr/Vsevolod Knyazev
Президент РФ Владимир Путин признал, что при взаиморасчётах государств в национальных валютах есть риски, однако отметил, что они присутствуют и при использовании доллара.
— Риски есть, но риски везде есть. Риска с долларом разве не существует? 20 триллионов — государственный долг США, и всё это — нагрузка на доллар, — сказал Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума.
Президент добавил, что никто не знает "что дальше будет" и нужно минимизировать риски.
— А чтобы минимизировать, нужно диверсифицировать наши расчёты и деятельность, — сказал российский лидер.
Также Владимир Путин сегодня отметил, что не видит политики в расчётах государств в национальной валюте, а только экономику.