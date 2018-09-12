Facebook использует новый искусственный интеллект. Он понимает текст на видео

Социальная сеть представила искусственный интеллект "Розетта". Он поможет бороться со спамом, а также "риторикой ненависти". По словам разработчиков, ИИ создали внутри соцсети — он способен распознавать текст на видео и изображениях.

В Facebook рассказали, что внедрить искусственный интеллект пришлось для того, чтобы улучшить поиск по фото. Также это позволило упростить процесс определения публикаций, которые выражают ненависть или содержат неприемлемый контент.

По словам разработчиков, готовых вариантов, которые можно было бы использовать в соцсети, не было. В связи с этим компании Facebook пришлось самой создать это решение с нуля. Новый ИИ распознаёт текст на более чем миллиарде изображений в Facebook и Instagram, а также на кадрах видео каждый день в реальном времени.