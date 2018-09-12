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Опубликовано 12 сентября 2018, 10:26

Джастин Бибер собирается переехать обратно в Канаду

Фото: &copy;&nbsp;AP Photo/Lionel Cironneau

Фото: © AP Photo/Lionel Cironneau

Популярный певец планирует навсегда покинуть Соединённые Штаты Америки и вернуться в родную Канаду.

Певец Джастин Бибер (уроженец Канады) давно обосновался в США, покорив сердца армии фанаток своими песнями ещё в 2008 году. Теперь, спустя 10 лет, он задумался о том, чтобы навсегда вернуться на родину.

Сообщается, что Бибер хочет сделать Канаду своим постоянным домом. Дело в том, что певцу хочется уехать подальше от специфического образа жизни, который протекает в Лос-Анджелесе.

На решение Бибера повлияла вовсе не помолвка с Хейли Болдуин. Дело в том, что 24-летний певец, который в центре внимания находится на протяжении 10 лет без перерыва, устал от своей славы. Бибер больше не может жить, когда за ним следят каждую секунду.

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Сергей Сурепин
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