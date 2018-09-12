Джастин Бибер собирается переехать обратно в Канаду

Популярный певец планирует навсегда покинуть Соединённые Штаты Америки и вернуться в родную Канаду.

Певец Джастин Бибер (уроженец Канады) давно обосновался в США, покорив сердца армии фанаток своими песнями ещё в 2008 году. Теперь, спустя 10 лет, он задумался о том, чтобы навсегда вернуться на родину.

Сообщается, что Бибер хочет сделать Канаду своим постоянным домом. Дело в том, что певцу хочется уехать подальше от специфического образа жизни, который протекает в Лос-Анджелесе.