Джастин Бибер собирается переехать обратно в Канаду
Фото: © AP Photo/Lionel Cironneau
Популярный певец планирует навсегда покинуть Соединённые Штаты Америки и вернуться в родную Канаду.
Певец Джастин Бибер (уроженец Канады) давно обосновался в США, покорив сердца армии фанаток своими песнями ещё в 2008 году. Теперь, спустя 10 лет, он задумался о том, чтобы навсегда вернуться на родину.
Сообщается, что Бибер хочет сделать Канаду своим постоянным домом. Дело в том, что певцу хочется уехать подальше от специфического образа жизни, который протекает в Лос-Анджелесе.
На решение Бибера повлияла вовсе не помолвка с Хейли Болдуин. Дело в том, что 24-летний певец, который в центре внимания находится на протяжении 10 лет без перерыва, устал от своей славы. Бибер больше не может жить, когда за ним следят каждую секунду.