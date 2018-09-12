Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 сентября 2018, 09:16

Путин поздравил актрису Татьяну Доронину с 85-летним юбилеем

Татьяна Доронина. Фото: &copy;РИА Новости/Евгения Новоженина

Татьяна Доронина. Фото: ©РИА Новости/Евгения Новоженина

Лидер страны отмечает, что артистка создаёт глубокие драматические образы благодаря своему таланту и самоотдаче.

Президент России Владимир Путин поздравил актрису и худрука МХАТ им. Горького Татьяну Доронину с 85-летним юбилеем. Об этом сообщает сайт Кремля.

— Вы по праву принадлежите к выдающейся плеяде артистов, для которых творчество стало истинным призванием, определило профессиональный и жизненный путь, — отмечается в поздравительной телеграмме.

По словам лидера страны, Доронина создаёт глубокие драматические образы благодаря исключительной самоотдаче и яркому таланту.

— "Доронинский стиль" — это всегда работа настоящего мастера, — подытожил президент.

Татьяна Доронина — народная артистка СССР, сейчас занимает пост худрука МХАТ имени Горького.

BannerImage
Янковская Ольга
  • Новости
  • Путин
  • поздравления
  • Татьяна Доронина
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar