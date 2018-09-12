Путин поздравил актрису Татьяну Доронину с 85-летним юбилеем
Татьяна Доронина. Фото: ©РИА Новости/Евгения Новоженина
Лидер страны отмечает, что артистка создаёт глубокие драматические образы благодаря своему таланту и самоотдаче.
Президент России Владимир Путин поздравил актрису и худрука МХАТ им. Горького Татьяну Доронину с 85-летним юбилеем. Об этом сообщает сайт Кремля.
— Вы по праву принадлежите к выдающейся плеяде артистов, для которых творчество стало истинным призванием, определило профессиональный и жизненный путь, — отмечается в поздравительной телеграмме.
По словам лидера страны, Доронина создаёт глубокие драматические образы благодаря исключительной самоотдаче и яркому таланту.
— "Доронинский стиль" — это всегда работа настоящего мастера, — подытожил президент.
Татьяна Доронина — народная артистка СССР, сейчас занимает пост худрука МХАТ имени Горького.