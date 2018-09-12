Путин поздравил актрису Татьяну Доронину с 85-летним юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил актрису и худрука МХАТ им. Горького Татьяну Доронину с 85-летним юбилеем. Об этом сообщает сайт Кремля.

— Вы по праву принадлежите к выдающейся плеяде артистов, для которых творчество стало истинным призванием, определило профессиональный и жизненный путь, — отмечается в поздравительной телеграмме.