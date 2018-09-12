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Регион
Опубликовано 12 сентября 2018, 10:50

Мужчина перепутал страницу дочери с Google и хотел найти там порно

Фото: &copy; Pixabay

Фото: © Pixabay

В итоге он абсолютно случайно оставил поисковый запрос на странице своей дочери в социальной сети "Фейсбук".

Девушка получила уведомление в социальной сети о том, что её отец прокомментировал одну из записей в профиле "Фейсбук". Она быстро посмотрела уведомление и свернула приложение, особо не вчитываясь: девушка привыкла, что её отец часто использует какие-то незнакомые ей фразы.

Спустя время девушка решила перечитать сообщение. Оказалось, что её отец написал: "Классическое винтажное порно Великобритании". Она спросила у отца, зачем тот оставил такой комментарий, однако мужчина ничего не ответил и быстро удалил комментарий.

Потом оказалось, что отец случайно скопировал свой последний поисковый запрос из Google.

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Сергей Сурепин
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