Как в молодости. 51-летний президент Либерии сыграл в футбол за сборную страны

Президент Либерии Джордж Веа сыграл за сборную страны в товарищеском матче с командой Нигерии. 51-летний политик раньше был футболистом, он даже получил "Золотой мяч" как лучший игрок Европы. Матч был организован специально для вывода из обращения 14-го номера, под которым Веа провёл большую часть игровой карьеры.

See Weah's free kick and solo effort but our players are adamant pic.twitter.com/N4SmArzQwv — china acheru (@Ikwerreman) 11 сентября 2018 г.

Президент провёл на поле 79 минут, исполнял все стандарты своей команды, но отличиться голом не сумел. Каждое игровое действие Веа трибуны встречали аплодисментами. В итоге матч закончился победой сборной Нигерии со счётом 2:1. Вместе с Веа за Либерию сыграл его давний футбольный товарищ — 51-летний Джеймс Дебба.

At 51, the President of Liberia George Weah came out of retirement to make his 61st cap for his country Liberia in a match against Nigeria. His son Timothy Weah also capped for USA against Mexico pic.twitter.com/gxdlaF3kAy — seriousmata.com (@seriousmatta) 12 сентября 2018 г.

При этом сын Джорджа Веа — Тимоти, который тоже является футболистом, в матче участия не принял. 18-летний нападающий французского ПСЖ в это время играл за сборную США в товарищеском матче. Тимоти родился во время американской эмиграции отца, а потому является гражданином Штатов и выступает за сборную этой страны.