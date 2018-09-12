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Регион
Опубликовано 12 сентября 2018, 13:07

Как в молодости. 51-летний президент Либерии сыграл в футбол за сборную страны

Фото: &copy;&nbsp;Twitter / seriousmatta

Фото: © Twitter / seriousmatta

Президент Либерии Джордж Веа сыграл за сборную страны в товарищеском матче с командой Нигерии. 51-летний политик раньше был футболистом, он даже получил "Золотой мяч" как лучший игрок Европы. Матч был организован специально для вывода из обращения 14-го номера, под которым Веа провёл большую часть игровой карьеры.

Президент провёл на поле 79 минут, исполнял все стандарты своей команды, но отличиться голом не сумел. Каждое игровое действие Веа трибуны встречали аплодисментами. В итоге матч закончился победой сборной Нигерии со счётом 2:1. Вместе с Веа за Либерию сыграл его давний футбольный товарищ — 51-летний Джеймс Дебба.

При этом сын Джорджа Веа — Тимоти, который тоже является футболистом, в матче участия не принял. 18-летний нападающий французского ПСЖ в это время играл за сборную США в товарищеском матче. Тимоти родился во время американской эмиграции отца, а потому является гражданином Штатов и выступает за сборную этой страны.

Джордж Веа во время игровой карьеры выступал за "Монако", ПСЖ, "Милан", "Челси", "Манчестер Сити" и "Марсель". В 1995 году получил "Золотой мяч" — награду лучшему футболисту года в Европе. В декабре 2017 года после победы во втором туре голосования стал 25-м президентом Либерии.

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Дмитрий Садылко
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