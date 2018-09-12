Переводчик Google обвинили в сексизме

Алгоритмы сервиса американской корпорации чаще относят представителей технических профессий к мужскому роду.

Бразильские исследователи обнаружили, что алгоритмы переводчика Google предвзяты во время перевода предложений с языка без грамматической категории рода. Американскую корпорацию уже успели обвинить в сексизме.

Оказалось, что при переводе нескольких тысяч предложений с 12 таких языков на английский технические профессии Google Translate намного реже относит к женщинам. Переводчик относил представителей технических профессий к мужскому роду в 71% случаев, а к женскому — в четырёх.