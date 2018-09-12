Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 сентября 2018, 10:45

Переводчик Google обвинили в сексизме

Фото: &copy;&nbsp;AP Photo/Mark Lennihan

Фото: © AP Photo/Mark Lennihan

Алгоритмы сервиса американской корпорации чаще относят представителей технических профессий к мужскому роду.

Бразильские исследователи обнаружили, что алгоритмы переводчика Google предвзяты во время перевода предложений с языка без грамматической категории рода. Американскую корпорацию уже успели обвинить в сексизме.

Оказалось, что при переводе нескольких тысяч предложений с 12 таких языков на английский технические профессии Google Translate намного реже относит к женщинам. Переводчик относил представителей технических профессий к мужскому роду в 71% случаев, а к женскому — в четырёх.

Также стало известно, что распределение представителей определённого пола в профессиях не соответствует статистике трудоустройства. При этом грамматическая категория рода отсутствовала у венгерского, финского, суахили, йоруба, армянского и эстонского языков.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Google
  • Игры
  • Гаджеты
  • Приложения
  • Технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar