В Steam появилась первая порноигра без цензуры
Фото: © Valve Corporation
Ранее разработчики в июле этого года приостановили работу Negligee: Love Stories, но ограничение в итоге сняли.
Компания Valve разрешила игре Negligee: Love Stories вернуться в Steam. Ранее проект удаляли, так как он содержит сцены порнографического характера. Теперь игра доступна на площадке без цензуры.
Таким образом, Negligee: Love Stories — первая порноигра, из которой ничего не удалили. Разработчики игры сообщили о том, что их проект с участием сексуальных взаимодействий и наготы получил одобрение от Valve.
Напомним, блокировка эротических визуальных романов в июле вызвала негативную реакцию как от разработчиков, так и геймеров. В связи с этим команде Valve пришлось пересмотреть свою политику.