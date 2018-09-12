В Steam появилась первая порноигра без цензуры

Ранее разработчики в июле этого года приостановили работу Negligee: Love Stories, но ограничение в итоге сняли.

Компания Valve разрешила игре Negligee: Love Stories вернуться в Steam. Ранее проект удаляли, так как он содержит сцены порнографического характера. Теперь игра доступна на площадке без цензуры.

Таким образом, Negligee: Love Stories — первая порноигра, из которой ничего не удалили. Разработчики игры сообщили о том, что их проект с участием сексуальных взаимодействий и наготы получил одобрение от Valve.