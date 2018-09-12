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Опубликовано 12 сентября 2018, 10:40

В Steam появилась первая порноигра без цензуры

Фото: &copy;&nbsp;Valve Corporation

Фото: © Valve Corporation

Ранее разработчики в июле этого года приостановили работу Negligee: Love Stories, но ограничение в итоге сняли.

Компания Valve разрешила игре Negligee: Love Stories вернуться в Steam. Ранее проект удаляли, так как он содержит сцены порнографического характера. Теперь игра доступна на площадке без цензуры.

Таким образом, Negligee: Love Stories — первая порноигра, из которой ничего не удалили. Разработчики игры сообщили о том, что их проект с участием сексуальных взаимодействий и наготы получил одобрение от Valve.

Напомним, блокировка эротических визуальных романов в июле вызвала негативную реакцию как от разработчиков, так и геймеров. В связи с этим команде Valve пришлось пересмотреть свою политику.

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Сергей Сурепин
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