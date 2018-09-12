Искусственный интеллект научился находить радиовсплески в космосе

Всего уникальной системе удалось обнаружить 72 неизвестных радиоимпульса в галактике.

Система искусственного интеллекта помогла астрономам из Университета Калифорнии (Беркли) зарегистрировать 72 быстрых радиовсплеска от источника FRB121102. Он находился в 3 млрд световых лет от Земли.

Радиовсплески представляют собой яркие импульсы радиоизлучения из далёких галактик длительностью в миллисекунды. Объект FRB121102 — в настоящий момент единственный известный источник, который производит повторяющиеся радиовсплески.