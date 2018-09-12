Искусственный интеллект научился находить радиовсплески в космосе
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Всего уникальной системе удалось обнаружить 72 неизвестных радиоимпульса в галактике.
Система искусственного интеллекта помогла астрономам из Университета Калифорнии (Беркли) зарегистрировать 72 быстрых радиовсплеска от источника FRB121102. Он находился в 3 млрд световых лет от Земли.
Радиовсплески представляют собой яркие импульсы радиоизлучения из далёких галактик длительностью в миллисекунды. Объект FRB121102 — в настоящий момент единственный известный источник, который производит повторяющиеся радиовсплески.
Сейчас исследователям удалось зарегистрировать 72 новых вспышки. Ранее они их не замечали. Чтобы добиться такого результата, специалисты создали уникальный алгоритм — сверхточную нейронную сеть, которая помогла найти радиоимпульсы, которые пропустил классический подход.