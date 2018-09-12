OnePlus и Google выпустили игру накануне выхода OnePlus 6T

OnePlus приглашает принять участие в игре Crackables на официальных страницах в соцсетях.

Производитель смартфонов заключил партнёрское соглашение с Google. Пока о сюжете и геймплее мало конкретики. Игра выйдет 18 сентября. Известно, что для её прохождения нужно взломать код.

Также страница Crackables появилась на сайте производителя смартфонов. Западные медиа полагают, что в случае её прохождения игроки получат какой-либо приз от компании.

Скорее всего, игра будет как-то связана с выходом нового смартфона OnePlus 6T. Устройство представят 17 октября, его фишкой будет внутриэкранный сканер отпечатка пальца.

Это не первый раз, когда компания проводит розыгрыш среди фанатов. Перед презентацией OnePlus 6 она анонсировала турнир OnePlus Asphalt Cup в рамках игры Asphalt 8: Airborne. Победитель получил $7000, включая стоимость флагмана и гарнитуры Bullets Wireless.