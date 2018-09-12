Бритни Спирс показала себя в купальнике

Скандальная звезда решила порадовать своих фанатов, показав публике, в каком она сейчас состоянии.

Популярная американская певица Бритни Спирс решила похвастаться фигурой в купальнике. На фотографиях скандальная звезда запечатлена на фоне бассейна — к пляжному наряду она добавила белые высокие сапоги на каблуках.

Свежие снимки появились на официальной странице певицы в "Инстаграме". В подписи к ним Спирс спросила у подписчиков, на каком из фото она выглядит лучше — с собранными или распущенными волосами.