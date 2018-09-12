Бритни Спирс показала себя в купальнике
Фото: © Jordan Strauss / Invision / AP
Скандальная звезда решила порадовать своих фанатов, показав публике, в каком она сейчас состоянии.
Популярная американская певица Бритни Спирс решила похвастаться фигурой в купальнике. На фотографиях скандальная звезда запечатлена на фоне бассейна — к пляжному наряду она добавила белые высокие сапоги на каблуках.
Свежие снимки появились на официальной странице певицы в "Инстаграме". В подписи к ним Спирс спросила у подписчиков, на каком из фото она выглядит лучше — с собранными или распущенными волосами.
Фотографии певицы собрали более 750 тысяч лайков, а также множество комментариев. Фанаты звезды делают комплименты её фигуре, а также её физической форме.