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Опубликовано 12 сентября 2018, 12:47

Бритни Спирс показала себя в купальнике

Фото: &copy;&nbsp;Jordan Strauss / Invision / AP

Фото: © Jordan Strauss / Invision / AP

Скандальная звезда решила порадовать своих фанатов, показав публике, в каком она сейчас состоянии.

Популярная американская певица Бритни Спирс решила похвастаться фигурой в купальнике. На фотографиях скандальная звезда запечатлена на фоне бассейна — к пляжному наряду она добавила белые высокие сапоги на каблуках.

Свежие снимки появились на официальной странице певицы в "Инстаграме". В подписи к ним Спирс спросила у подписчиков, на каком из фото она выглядит лучше — с собранными или распущенными волосами.

Фотографии певицы собрали более 750 тысяч лайков, а также множество комментариев. Фанаты звезды делают комплименты её фигуре, а также её физической форме.

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Сергей Сурепин
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