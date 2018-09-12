В работе Viber произошёл масштабный сбой

В частности, сервис перестал нормально функционировать в России, Белоруссии, Великобритании и Молдавии.

В работе Viber был зафиксирован масштабный сбой. Пользователи начали жаловаться на проблемы с подключением и отправкой сообщений в приложениях мессенджера.

В частности, на неработоспособность сервиса пожаловались жители России, Белоруссии, Молдавии, Великобритании, а также ряда других европейских стран.