В работе Viber произошёл масштабный сбой
Фото © Pexels
В частности, сервис перестал нормально функционировать в России, Белоруссии, Великобритании и Молдавии.
В работе Viber был зафиксирован масштабный сбой. Пользователи начали жаловаться на проблемы с подключением и отправкой сообщений в приложениях мессенджера.
В частности, на неработоспособность сервиса пожаловались жители России, Белоруссии, Молдавии, Великобритании, а также ряда других европейских стран.
Как стало известно, у части пользователей пропала возможность читать и отправлять сообщения. В некоторых случаях пользователи даже не смогли подключиться к мессенджеру. Представители Viber пока не комментируют ситуацию и не озвучивают, что стало причиной неполадок.