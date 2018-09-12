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Регион
Опубликовано 12 сентября 2018, 12:49

В работе Viber произошёл масштабный сбой

Фото &copy; Pexels

Фото © Pexels

В частности, сервис перестал нормально функционировать в России, Белоруссии, Великобритании и Молдавии.

В работе Viber был зафиксирован масштабный сбой. Пользователи начали жаловаться на проблемы с подключением и отправкой сообщений в приложениях мессенджера.

В частности, на неработоспособность сервиса пожаловались жители России, Белоруссии, Молдавии, Великобритании, а также ряда других европейских стран.

Как стало известно, у части пользователей пропала возможность читать и отправлять сообщения. В некоторых случаях пользователи даже не смогли подключиться к мессенджеру. Представители Viber пока не комментируют ситуацию и не озвучивают, что стало причиной неполадок.

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Сергей Сурепин
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