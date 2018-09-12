В Бельгии прокуратура начала расследование в отношении разработчиков игр

Новое дело связано с тем, что компания Electronic Arts использовала в своих проектах кейсы со случайными предметами.

Прокуратура Брюсселя возбудила дело в отношении фирмы Electronic Arts. Это связано с продажей кейсов со случайными предметами в футбольном симуляторе FIFA 18.

Решение было принято на основе заключения Бельгийской игровой комиссии. Ведомство признало лутбоксы формой азартных игр, а также запретило их распространение. Таким образом, из-за законодательного запрета лутбоксы из своих игр удалили такие издатели, как 2K Games, Valve и Blizzard.

Единственная компания, которая не подчинилась требованию, — EA. Компания продолжает продавать наборы с карточками футбольных игроков, из-за чего Бельгийская игровая комиссия обратилась в прокуратуру Брюсселя с требованием возбудить дело против издателя.