Обеспокоен ожирением. Милонов предложил запретить продажу сладкого детям
Депутат заявил, что цель данной инициативы — снизить уровень ожирения среди несовершеннолетних.
Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить детям до 14 лет продажу сахаросодержащих сладостей.
— В своей любви к такой "еде" дети не знают меры: имея карманные деньги, они лихо тратят всё, что им дают родители, не на овсяные хлопья и молоко, а на настоящую пищевую отраву в манящей и красивой упаковке, — заявил Милонов.
Депутат сказал, что такая инициатива призвана снизить показатели заболеваемости ожирением среди подрастающего поколения.
Помимо этого Милонов предлагает обязать продавцов ставить маркировкиу на сладости и газировку.
В апреле Лайф рассказывал о том, что в России увеличили производство сахара на 16%.