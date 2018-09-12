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Регион
Опубликовано 12 сентября 2018, 16:06

Обеспокоен ожирением. Милонов предложил запретить продажу сладкого детям

Депутат заявил, что цель данной инициативы — снизить уровень ожирения среди несовершеннолетних.

Депутат Госдумы Виталий Милонов предложил запретить детям до 14 лет продажу сахаросодержащих сладостей.

— В своей любви к такой "еде" дети не знают меры: имея карманные деньги, они лихо тратят всё, что им дают родители, не на овсяные хлопья и молоко, а на настоящую пищевую отраву в манящей и красивой упаковке, — заявил Милонов.

Депутат сказал, что такая инициатива призвана снизить показатели заболеваемости ожирением среди подрастающего поколения.

Помимо этого Милонов предлагает обязать продавцов ставить маркировкиу на сладости и газировку.

В апреле Лайф рассказывал о том, что в России увеличили производство сахара на 16%.

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Константин Агапов
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