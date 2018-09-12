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Опубликовано 12 сентября 2018, 13:32

Автор сериала "Ведьмак" удалилась из Twitter после споров с фанатами игры

Фото &copy; Twitter/Lauren S. Hissrich&rlm;

Фото © Twitter/Lauren S. Hissrich‏

Агрессивное поведение поклонников игры началось из-за слухов о том, что в сериале будет темнокожая актриса.

Сценаристка и шоураннер сериала "Ведьмак" от Netflix Лорен Хиссрич заявила, что на какое-то время уходит из "Твиттера". Это произошло после шквала возмущения фанатов игры из-за слухов о том, что на роль Цири (один из главных персонажей) планируют взять темнокожую актрису.

Время взять паузу. Здесь удивительно любят и восхитительно ненавидят, совсем как в Испытании травами, но мне нужно меньше читать и больше писать, или я так и не завершу финал. Скоро вернусь!

Лорен Хиссрич

На сценаристку обрушилась волна критики. Это произошло после того, как фанаты нашли объявление о поиске актрисы на роль Цири. Из него следовало, что её может сыграть темнокожая актриса, азиатка или представительница национальных меньшинств.

Фанаты игры считают, что актриса с такими параметрами не должна играть Цири, так как, согласно оригинальной книге и видеоигре, она была светловолосой и белокожей. Ранее стало известно, что главную роль Геральта из Ривии в "Ведьмаке" будет играть Генри Кавилл.

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Сергей Сурепин
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