Ким Кардашьян плачет каждый день из-за своих огромных ягодиц

Оказалось, что знаменитость терпеть не может свои пышные формы, которые стали её визитной карточкой.

Светская львица Ким Кардашьян сделала неожиданное заявление. Оказалось, что модель недовольна своими огромными ягодицами. Об этом стало известно во время очередного эпизода реалити-шоу "Семейство Кардашьян".

Началось всё с неосторожного замечания одной из сестёр Кардашьян. Кортни заявила, что, когда Ким садится, её задница кажется невероятно огромной. После этого она получила замечание от своей матери — 62-летней Крис Дженнер.