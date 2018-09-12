В Швеции подали иск против строительства "Северного потока — 2"

В компании ClientEarth считают, что авторы проекта не учли его влияния на дикую природу в Балтийском море.

Активисты организации по защите окружающей среды ClientEarth подали иск с требованием остановить строительство участка российского газопровода "Северный поток — 2" в шведских водах. Как сообщили экологи, жалобу уже направили в Административный суд Швеции.

Юристы ClientEarth утверждают, что строительные документы являются неполными и неточными, поскольку не учитывают влияния проекта на дикую природу в Балтийском море. По мнению активистов, работы по прокладке газопровода представляют угрозу для охраняемых морских млекопитающих, так как включают в себя детонирование бомб, лежащих на морском дне со времён Второй мировой войны.