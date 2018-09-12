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Регион
Опубликовано 12 сентября 2018, 19:14

В Швеции подали иск против строительства "Северного потока — 2"

Фото: nord-stream2.com

Фото: nord-stream2.com

В компании ClientEarth считают, что авторы проекта не учли его влияния на дикую природу в Балтийском море.

Активисты организации по защите окружающей среды ClientEarth подали иск с требованием остановить строительство участка российского газопровода "Северный поток — 2" в шведских водах. Как сообщили экологи, жалобу уже направили в Административный суд Швеции.

Юристы ClientEarth утверждают, что строительные документы являются неполными и неточными, поскольку не учитывают влияния проекта на дикую природу в Балтийском море. По мнению активистов, работы по прокладке газопровода представляют угрозу для охраняемых морских млекопитающих, так как включают в себя детонирование бомб, лежащих на морском дне со времён Второй мировой войны.

Ранее посол Швеции в Москве Петер Эриксон подчеркнул, что звучащие в Стокгольме заявления о планах остановить строительство газопровода "Северный поток — 2" никак не повлияют на реализацию проекта.

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Алёна Темирчиева
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