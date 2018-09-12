Генри Кавилл больше не будет играть Супермена

В Сети появилась информация о том, что актёр больше не будет появляться в фильмах студии Warner Bros.

Оказалось, что компания WB планировала привлечь актёра, чтобы он появился в фильме "Шазам" в качестве камео. Однако переговоры с Кавиллом зашли в тупик, в связи с этим студия решила найти нового кандидата на эту роль.

Генри отказался от роли, потому что сейчас DC работает над сольным фильмом про Супергёрл. Дело в том, что это нарушает каноны, которые ранее были установлены. Вместе с этим стало известно, что Warner Bros. не планировала снимать сиквел "Человека из стали" в ближайшие несколько лет. Помимо этого, руководство фирмы пытается плавно перезагрузить созданную киновселенную из-за провала предыдущих фильмов.