"Чёрную Пантеру" выдвинули на 16 номинаций премии "Оскар"

Студия начала проводить активную кампанию по продвижению фильма режиссёра Райана Куглера.

Компания Disney объявила о том, что выдвигает фильм "Чёрная Пантера" сразу на соискание 16 номинаций премии "Оскар". Лента может побороться за статуэтку во всех главных категориях — от "Лучшего фильма" до "Лучшей песни".

Список предлагаемых номинаций выглядит следующим образом: "Лучший фильм", "Лучший режиссёр", "Лучший актёр", "Лучший актёр второго плана", "Лучшая актриса второго плана", "Лучший адаптированный сценарий", "Лучший оператор", "Лучший монтаж", "Лучший монтаж звука", "Лучшее сведение звука", "Лучшая песня", "Лучший художник-постановщик", "Лучший грим и причёски", "Лучший дизайн костюмов", "Лучший композитор", а также "Лучшие визуальные эффекты".