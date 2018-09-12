Туда, где платят хорошо. Две трети россиян готовы переехать ради работы
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Вопрос также обсуждался в контексте темы стимулирования работников к переезду в регионы Дальнего Востока.
Две трети россиян готовы переехать ради трудоустройства. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума рассказал глава Роструда Всеволод Вуколов, отметив, что об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого на госпортале "Работа в России".
— Две трети из более 1000 опрошенных готовы работать в другом регионе, — приводит его слова РИА "Новости".
В рамках ВЭФ также обсуждалась тема стимулирования работников к переезду в регионы Дальнего Востока. Как отметил Вуколов, для привлечения работников на предприятия Дальнего Востока и других российских регионов была разработана программа повышения мобильности трудовых ресурсов.