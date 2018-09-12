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Регион
Опубликовано 12 сентября 2018, 17:41

Роналду и Месси стали лучшими игроками FIFA 19

Фото &copy; AP Photo/Manu Fernandez

Фото © AP Photo/Manu Fernandez

Компания Electronic Arts Sports огласила список футболистов, занявших 1–10-е места в рейтинге спортивного симулятора.

По сравнению с игрой FIFA 18, тройка лидеров не изменилась. Рейтинг всё ещё возглавляют Криштиану Роналду, Лионель Месси и Неймар.

Единственное, что поменялось, так это рейтинг Месси. Если в прошлом году он составлял 93 балла, то теперь — 94 балла. Теперь у него и у Роналду одинаковое количество баллов.

Что же касается Неймара, то игрок футбольного клуба «ПСЖ» получил 92 балла (у него было столько же в прошлом году). Оставшийся список футболистов выглядит следующим образом: Лука Модрич («Реал Мадрид») — 91 (было 89), Кевин де Брёйне ("Манчестер Сити") — 91 (было 89), Эден Азар ("Челси") — 91 (было 90), Серхио Рамос ("Реал Мадрид") — 91 (было 90), Луис Суарес ("Барселона") — 91 (было 92), Давид Де Хеа ("Манчестер Юнайтед") — 91 (было 90), Тони Кроос ("Реал Мадрид") — 90 (было 90)

Напомним, демоверсия FIFA 19 выйдет 13 сентября. Релиз полноценной версии запланирован на 29 сентября.

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Сергей Сурепин
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