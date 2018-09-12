Исчезла самая высокооплачиваемая актриса Китая. Говорят, она не платит налоги
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Фань Бинбин больше двух месяцев не появлялась на публике, а также перестала пользоваться соцсетями.
В Сети появилась информация, что Фань Бинбин уже больше двух месяцев не появлялась на публике, а также не пользовалась социальными сетями. Она — одна из самых высокооплачиваемых актрис Китая.
Бинбин снималась во второстепенных ролях в западных блокбастерах вроде "Людей Икс" и "Железного человека — 3". Скоро в прокат должен выйти фильм "355", где она снималась вместе с Джессикой Честейн, Пенелопой Круз и Люпитой Нионго.
Пропажу актрисы связывают с давлением китайского правительства. В частности, Фань подозревают в неуплате налогов, а недавно ей присвоили нулевой рейтинг "социальной ответственности". Представители Фань пока не прокомментировали ситуацию.