Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 12 сентября 2018, 18:03

Исчезла самая высокооплачиваемая актриса Китая. Говорят, она не платит налоги

Фото &copy; Vianney Le Caer/Invision/AP

Фото © Vianney Le Caer/Invision/AP

Фань Бинбин больше двух месяцев не появлялась на публике, а также перестала пользоваться соцсетями.

В Сети появилась информация, что Фань Бинбин уже больше двух месяцев не появлялась на публике, а также не пользовалась социальными сетями. Она — одна из самых высокооплачиваемых актрис Китая.

Бинбин снималась во второстепенных ролях в западных блокбастерах вроде "Людей Икс" и "Железного человека — 3". Скоро в прокат должен выйти фильм "355", где она снималась вместе с Джессикой Честейн, Пенелопой Круз и Люпитой Нионго.

Пропажу актрисы связывают с давлением китайского правительства. В частности, Фань подозревают в неуплате налогов, а недавно ей присвоили нулевой рейтинг "социальной ответственности". Представители Фань пока не прокомментировали ситуацию.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Китай
  • Игры
  • Кино и сериалы
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar