Названа дата премьеры третьего сезона сериала "Сорвиголова"
Информация о выходе продолжения популярного шоу стала доступна в Сети абсолютно случайно.
Кадр сериала "Сорвиголова"/ © Кинопоиск
Компания Netflix опубликовала короткий тизер третьего сезона сериала "Сорвиголова". Сервис случайно раскрыл, когда сериал вернётся на экраны, — премьера состоится 19 октября.
“ผมยอมตายในฐานะเดวิล ดีกว่ามีชีวิตอยู่ในฐานะแมตต์ เมอร์ด็อค” 19 ตุลาฯ เจอกันครับ #Daredevil ซีซั่น 3 #MarvelTH #MarvelThailand pic.twitter.com/kxd2EmSRsE— Netflix Thailand (@netflixth) September 11, 2018
Несмотря на это, есть предположение, что дата ошибочная из-за неправильного перевода. Третий сезон изначально ожидался в конце 2018 года, а 12 октября будет снято эмбарго на рецензии.
Напомним, в финале "Защитников" персонаж Сорвиголова пропал под развалинами здания, однако в итоге выяснилось, что супергерой выжил. Он попал под опеку монахинь.