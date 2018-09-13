Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 сентября 2018, 06:50

Названа дата премьеры третьего сезона сериала "Сорвиголова"

Информация о выходе продолжения популярного шоу стала доступна в Сети абсолютно случайно.

Кадр сериала&nbsp;"Сорвиголова"/ &copy; Кинопоиск

Кадр сериала "Сорвиголова"/ © Кинопоиск

Компания Netflix опубликовала короткий тизер третьего сезона сериала "Сорвиголова". Сервис случайно раскрыл, когда сериал вернётся на экраны, — премьера состоится 19 октября.

Несмотря на это, есть предположение, что дата ошибочная из-за неправильного перевода. Третий сезон изначально ожидался в конце 2018 года, а 12 октября будет снято эмбарго на рецензии.

Напомним, в финале "Защитников" персонаж Сорвиголова пропал под развалинами здания, однако в итоге выяснилось, что супергерой выжил. Он попал под опеку монахинь.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Статьи
  • Игры
  • netflix
  • Marvel
  • Знаменитости
  • Кино и сериалы
  • Поп-культура
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar