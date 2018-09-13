Хэлли Берри попробует свои силы в режиссуре

Актриса будет работать над драмой о смешанных единоборствах, а поможет ей специалисты трилогии "Джон Уик".

Лауреат премии "Оскар" Хэлли Берри попробует себя в режиссуре. Она поставит драму о смешанных единоборствах MMA под названием Bruised.

Актриса не только снимет фильм, но и исполнит в нём главную роль. Проект спродюсируют Бэзил Иваник ("Убийца") и Линда Готтлиб ("Грязные танцы"). Сценарий Мишель Розенфард рассказывает о Джеки — женщине-бойце, участвовавшей в смешанных боевых единоборствах, однако после череды неудач оказавшейся вне состязаний.