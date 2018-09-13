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Опубликовано 13 сентября 2018, 06:50

Хэлли Берри попробует свои силы в режиссуре

Фото &copy; Jordan Strauss/Invision/AP

Фото © Jordan Strauss/Invision/AP

Актриса будет работать над драмой о смешанных единоборствах, а поможет ей специалисты трилогии "Джон Уик".

Лауреат премии "Оскар" Хэлли Берри попробует себя в режиссуре. Она поставит драму о смешанных единоборствах MMA под названием Bruised.

Актриса не только снимет фильм, но и исполнит в нём главную роль. Проект спродюсируют Бэзил Иваник ("Убийца") и Линда Готтлиб ("Грязные танцы"). Сценарий Мишель Розенфард рассказывает о Джеки — женщине-бойце, участвовавшей в смешанных боевых единоборствах, однако после череды неудач оказавшейся вне состязаний.

Берри планирует привлечь к работе над фильмом постановщиков боев, работавших над экшен-франшизой "Джон Уик". У ленты пока нет даты выхода и начала съёмок.

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Сергей Сурепин
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