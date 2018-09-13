Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 сентября 2018, 06:43

Звезда "Игры престолов" потребовала больше геев в фильмах про супергероев

Фото &copy; Jordan Strauss/Invision/AP

Фото © Jordan Strauss/Invision/AP

Актёр, сыгравший Джона Сноу, упрекнул компанию Marvel в дискриминации гомосексуалистов.

Актёр Кит Харингтон считает, что студия Marvel должна улучшить репрезентацию ЛГБТ-сообщества в своих фильмах. Звезда сериала "Игра престолов" считает, что студия должна приглашать больше гомосексуальных актёров на роли.

У маскулинности и гомосексуальности большая проблема — они почему-то не могут быть совмещены. У нас не может быть актёра-гея, который играет какого-нибудь супергероя в фильмах Marvel. Когда это уже произойдёт?

Кит Харингтон

Напомним, Кит Харингтон наиболее известен по роли бастарда Джона Сноу в сериале "Игра престолов". В июне он женился на Роуз Лесли, сыгравшей в фэнтезийной саге возлюбленную персонажа Харингтона.

Напомним, 24 мая Альянс геев и лесбиянок против диффамации потребовал от Голливуда вводить геев и лесбиянок в каждый второй фильм. Представители этой организации жаловались на резкое снижение числа персонажей с нетрадиционной сексуальной ориентацией в 2017 году.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • Marvel
  • Кит Харрингтон
  • Знаменитости
  • Кино и сериалы
  • Поп-культура
  • Культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar