Звезда "Игры престолов" потребовала больше геев в фильмах про супергероев
Фото © Jordan Strauss/Invision/AP
Актёр, сыгравший Джона Сноу, упрекнул компанию Marvel в дискриминации гомосексуалистов.
Актёр Кит Харингтон считает, что студия Marvel должна улучшить репрезентацию ЛГБТ-сообщества в своих фильмах. Звезда сериала "Игра престолов" считает, что студия должна приглашать больше гомосексуальных актёров на роли.
У маскулинности и гомосексуальности большая проблема — они почему-то не могут быть совмещены. У нас не может быть актёра-гея, который играет какого-нибудь супергероя в фильмах Marvel. Когда это уже произойдёт?
Кит Харингтон
Напомним, Кит Харингтон наиболее известен по роли бастарда Джона Сноу в сериале "Игра престолов". В июне он женился на Роуз Лесли, сыгравшей в фэнтезийной саге возлюбленную персонажа Харингтона.
Напомним, 24 мая Альянс геев и лесбиянок против диффамации потребовал от Голливуда вводить геев и лесбиянок в каждый второй фильм. Представители этой организации жаловались на резкое снижение числа персонажей с нетрадиционной сексуальной ориентацией в 2017 году.