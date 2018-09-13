Опубликована фотография со съёмок спин-оффа "Форсажа"
Началось производство фильма о приключениях героев Джейсона Стейтема и Дуэйна Джонсона.
Популярный американский актёр Дуэйн Джонсон опубликовал в "Инстаграме" фотографию со съёмок боевика "Хоббс и Шоу". Эта лента — спин-офф франшизы "Форсаж", главными героями которого станут персонажи Джонсона и Джейсона Стейтема.
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DAY 1 and the evolution has officially begun. Long awaited Fast & Furious spin-off movie, #HobbsAndShaw is electric. My partner in heavy crime & fun @jasonstatham is lookin’ like $1million bucks and holdin’ it all down. Our visionary & bad ass director @davidmleitch (just directed Deadpool2) at the helm and ready to evolve the franchise in exciting and fresh new ways. And as always, our @sevenbucksprod president @hhgarcia41 capturing the dopest images thru his lens. Keep crushing on that set boys... the man known as “HOBBS” will touch down in London in two weeks. Pancakes, tequila and ass kickin’s on me. #Day1 #TheEvolution #HobbsAndShaw
На фотографии запечатлены Стейтем и постановщик фильма Дэвид Литч ("Взрывная блодинка"). Подробности сюжета ленты пока не раскрываются. В центре сюжета находятся герои Джонсона и Стейтема — спецагент Люк Хоббс и международный преступник Декард Шоу. Роль главного злодея исполнит Идрис Эльба.
Напомним, премьера фильма ожидается 26 июля 2019 года.