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Опубликовано 13 сентября 2018, 07:06

Опубликована фотография со съёмок спин-оффа "Форсажа"

Фото &copy; Instagram/therock
Фото © Instagram/therock

Началось производство фильма о приключениях героев Джейсона Стейтема и Дуэйна Джонсона.

Популярный американский актёр Дуэйн Джонсон опубликовал в "Инстаграме" фотографию со съёмок боевика "Хоббс и Шоу". Эта лента — спин-офф франшизы "Форсаж", главными героями которого станут персонажи Джонсона и Джейсона Стейтема.

На фотографии запечатлены Стейтем и постановщик фильма Дэвид Литч ("Взрывная блодинка"). Подробности сюжета ленты пока не раскрываются. В центре сюжета находятся герои Джонсона и Стейтема — спецагент Люк Хоббс и международный преступник Декард Шоу. Роль главного злодея исполнит Идрис Эльба.

Напомним, премьера фильма ожидается 26 июля 2019 года.

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Сергей Сурепин
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