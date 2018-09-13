На ВЭФ-2018 подписано 175 проектов на 2,9 трлн рублей
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По предварительным данным, в этом году на Восточном экономическом форуме было подписано 175 проектов на 2,9 трлн рублей. Об этом сообщил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.
— В рамках форума (прошло) 100 деловых мероприятий. На сегодня подписано 175 соглашений на 2,9 трлн рублей, — цитирует Трутнева РИА "Новости".
По его словам, всего в форуме приняли участие 6002 делегата. Самая многочисленная делегация была из Китая, а Северную Корею представляли 12 человек.
ВЭФ проходит во Владивостоке уже в четвёртый раз. Традиционной площадкой является кампус Дальневосточного федерального университета на острове Русский. Напомним, ранее на пленарном заседании форума президент России Владимир Путин предложил премьеру Японии Синдзо Абэ подписать мирный договор между Москвой и Токио до конца этого года. Это предложение зал встретил овациями.