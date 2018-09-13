На ВЭФ-2018 подписано 175 проектов на 2,9 трлн рублей

По предварительным данным, в этом году на Восточном экономическом форуме было подписано 175 проектов на 2,9 трлн рублей. Об этом сообщил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

— В рамках форума (прошло) 100 деловых мероприятий. На сегодня подписано 175 соглашений на 2,9 трлн рублей, — цитирует Трутнева РИА "Новости".

По его словам, всего в форуме приняли участие 6002 делегата. Самая многочисленная делегация была из Китая, а Северную Корею представляли 12 человек.