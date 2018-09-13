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Регион
Опубликовано 13 сентября 2018, 01:26

Трутнев рассказал о подходе РФ в вопросе мирного договора с Японией

Фото: &copy; РИА Новости/Виталий Аньков

Фото: © РИА Новости/Виталий Аньков

Россия не считает возможные инвестиции в вопросе мирного договора с Японией, поскольку речь идёт прежде всего о добрососедских отношениях. Об этом заявил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

— Мир в отношениях создаёт фундамент, на котором возникают отношения. Это не вопрос обмена: ты мне — я тебе. То, что ВЭФ стал площадкой, на которой происходит встреча Путина с лидерами АТР, имеет фундаментальное значение. И здесь не оцениваем экономический эффект, — цитирует Трутнева РИА "Новости".

Напомним, ранее на пленарном заседании Восточного экономического форума президент России Владимир Путин предложил премьеру Японии Синдзо Абэ подписать мирный договор между Москвой и Токио до конца этого года. Это предложение зал встретил овациями.

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Александра Вишнякова
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