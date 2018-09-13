Трутнев рассказал о подходе РФ в вопросе мирного договора с Японией

Россия не считает возможные инвестиции в вопросе мирного договора с Японией, поскольку речь идёт прежде всего о добрососедских отношениях. Об этом заявил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев.

— Мир в отношениях создаёт фундамент, на котором возникают отношения. Это не вопрос обмена: ты мне — я тебе. То, что ВЭФ стал площадкой, на которой происходит встреча Путина с лидерами АТР, имеет фундаментальное значение. И здесь не оцениваем экономический эффект, — цитирует Трутнева РИА "Новости".