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Регион
Опубликовано 13 сентября 2018, 06:22

Японский премьер сообщил, что хочет разбить скорлупу взаимного недоверия

Фото: &copy; РИА "Новости"/Александр Вильф

Фото: © РИА "Новости"/Александр Вильф

Синдзо Абэ считает важным, чтобы жители Японии и России достигли осознания важности мирного договора.

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ высказал мнение, что для заключения мирного договора между Москвой и Токио нужно преодолеть скрытые взаимные подозрения. Речь премьера на Восточном экономическом форуме во Владивостоке цитирует японское агентство Kyodo.

— Я твёрдо намерен продвигать мирный договор, основанный на взаимном признании того, что сотрудничество между Японией и Россией принесёт большие результаты и улучшит жизнь людей. Я хотел бы разбить скорлупу взаимного недоверия и продвинуться на один шаг вперёд, — приводит слова Абэ агентство РИА "Новости".

Ранее Лайф рассказывал, что российский лидер Владимир Путин предложил японскому премьеру подписать мирный договор между РФ и Японией до конца года. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, инициатива Владимира Путина родилась уже во время работы форума.

По словам полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, Восточный экономический форум является площадкой, где можно не только подсчитывать инвестиции, но и строить добрососедские отношения.

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Иван Комогорцев
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