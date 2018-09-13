Памела Андерсон удивила новым образом
Фото © Twitter/N-Novosti
Популярная актриса надела элегантное обтягивающее серое платье, поразив публику своим видом.
Модель и актриса Памела Андерсон попала в объективы папарацци в Париже. На звезде были туфли от Yves Saint Laurent с каблуком в виде логотипа бренда.
September 13, 2018
Отмечается, что Андерсон в это время шла на одно из телевизионных шоу. На звезде было надето элегантное серое платье с глубоким декольте — оно эффектно подчёркивало её талию и грудь. В руках у неё была чёрная сумка от бренда Yves Saint Laurent.
Напомним, в начале сентября стало известно, что Памела Андерсон бросила своего бойфренда — чемпиона мира по футболу Адиля Рами. Расставание произошло через несколько дней после предложения руки и сердца, которое ей сделал француз.