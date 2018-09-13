Ситуация с бензином
Выборы — 2026
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 13 сентября 2018, 07:07

Памела Андерсон удивила новым образом

Фото &copy; Twitter/N-Novosti&rlm;

Фото © Twitter/N-Novosti‏

Популярная актриса надела элегантное обтягивающее серое платье, поразив публику своим видом.

Модель и актриса Памела Андерсон попала в объективы папарацци в Париже. На звезде были туфли от Yves Saint Laurent с каблуком в виде логотипа бренда.

Отмечается, что Андерсон в это время шла на одно из телевизионных шоу. На звезде было надето элегантное серое платье с глубоким декольте — оно эффектно подчёркивало её талию и грудь. В руках у неё была чёрная сумка от бренда Yves Saint Laurent.

Напомним, в начале сентября стало известно, что Памела Андерсон бросила своего бойфренда — чемпиона мира по футболу Адиля Рами. Расставание произошло через несколько дней после предложения руки и сердца, которое ей сделал француз.

BannerImage
Сергей Сурепин
  • Новости
  • Игры
  • Памела Андерсон
  • Знаменитости
  • Поп-культура
  • Наука и технологии
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar