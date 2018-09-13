Мультсериал "Южный парк" закроют после 23-го сезона
Кадр мультсериала "Южный парк"/ © Кинопоиск
Авторы шоу опубликовали новое видео, в котором намекают, что мультсериал ждёт логическое завершение.
12 сентября в официальном твиттер-аккаунте South Park появилось новое видео. Из него следует, что 23-й сезон популярного мультсериала может стать последним.
September 12, 2018
Есть предположение, что по окончании шоу его авторы будут более активно заниматься видеоиграми. Дело в том, что предыдущие две части South Park — Stick of Truth и Fractured but whole — получили положительные отзывы от критиков и геймеров. Подробности пока не разглашаются.
Напомним, 22-й сезон шоу начинается уже 26 сентября.