Новые iPhone продают без переходника для проводных наушников

Как и ожидалось ранее, компания Apple перестала вкладывать в комплект iPhone переходник с Lightning на 3,5-миллиметровый разъём для наушников.

12 сентября компания Apple провела презентацию новых iPhone. Оказалось, что ни один из трёх представленных гаджетов не получит в комплекте переходник для проводных наушников.

Ранее Apple уже несколько раз заявляла о скором переходе к "действительно беспроводному будущему" в своих гаджетах. Комплектный адаптер мешал этим планам, поэтому в Купертино решили отказаться от него.