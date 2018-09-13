Новые iPhone продают без переходника для проводных наушников
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Как и ожидалось ранее, компания Apple перестала вкладывать в комплект iPhone переходник с Lightning на 3,5-миллиметровый разъём для наушников.
12 сентября компания Apple провела презентацию новых iPhone. Оказалось, что ни один из трёх представленных гаджетов не получит в комплекте переходник для проводных наушников.
Ранее Apple уже несколько раз заявляла о скором переходе к "действительно беспроводному будущему" в своих гаджетах. Комплектный адаптер мешал этим планам, поэтому в Купертино решили отказаться от него.
Вместе с этим Apple перестала продавать в Apple Store по всему миру iPhone 6s, 6s Plus и SE — последние iPhone с 3,5-миллиметровым разъёмом для наушников. Разъём всё ещё есть в Macbook и iPad.