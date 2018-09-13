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Регион
Опубликовано 13 сентября 2018, 07:25

Новые iPhone продают без переходника для проводных наушников

Фото &copy; Pixabay

Фото © Pixabay

Как и ожидалось ранее, компания Apple перестала вкладывать в комплект iPhone переходник с Lightning на 3,5-миллиметровый разъём для наушников.

12 сентября компания Apple провела презентацию новых iPhone. Оказалось, что ни один из трёх представленных гаджетов не получит в комплекте переходник для проводных наушников.

Ранее Apple уже несколько раз заявляла о скором переходе к "действительно беспроводному будущему" в своих гаджетах. Комплектный адаптер мешал этим планам, поэтому в Купертино решили отказаться от него.

Вместе с этим Apple перестала продавать в Apple Store по всему миру iPhone 6s, 6s Plus и SE — последние iPhone с 3,5-миллиметровым разъёмом для наушников. Разъём всё ещё есть в Macbook и iPad.

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Сергей Сурепин
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