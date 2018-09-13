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Регион
Опубликовано 13 сентября 2018, 07:25

Google закроет собственный почтовый сервис

Фото &copy; Pexels

Фото © Pexels

Американская компания планирует отказаться от Inbox. Сервис прекратит работу уже в марте 2019 года.

Почтовый сервис создали в 2014 году на основе Gmail. В нём были реализованы различные экспериментальные возможности, которые, по всей видимости, не смогли найти своих почитателей.

В Google сообщили, что мигрировать с Inbox пользователям никуда не придётся. Можно будет просто использовать классический клиент Gmail, который продолжит свою работу, как и раньше.

Напомним, Google использовала Inbox в качестве полигона для обкатки возможностей, которые в дальнейшем появлялись в Gmail. Недавно последний получил обновление, получив массу нововведений, среди которых — заготовки ответов и контроль за конфиденциальностью писем.

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Сергей Сурепин
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