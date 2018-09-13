Google закроет собственный почтовый сервис
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Американская компания планирует отказаться от Inbox. Сервис прекратит работу уже в марте 2019 года.
Почтовый сервис создали в 2014 году на основе Gmail. В нём были реализованы различные экспериментальные возможности, которые, по всей видимости, не смогли найти своих почитателей.
В Google сообщили, что мигрировать с Inbox пользователям никуда не придётся. Можно будет просто использовать классический клиент Gmail, который продолжит свою работу, как и раньше.
Напомним, Google использовала Inbox в качестве полигона для обкатки возможностей, которые в дальнейшем появлялись в Gmail. Недавно последний получил обновление, получив массу нововведений, среди которых — заготовки ответов и контроль за конфиденциальностью писем.