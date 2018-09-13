Google закроет собственный почтовый сервис

Американская компания планирует отказаться от Inbox. Сервис прекратит работу уже в марте 2019 года.

Почтовый сервис создали в 2014 году на основе Gmail. В нём были реализованы различные экспериментальные возможности, которые, по всей видимости, не смогли найти своих почитателей.

В Google сообщили, что мигрировать с Inbox пользователям никуда не придётся. Можно будет просто использовать классический клиент Gmail, который продолжит свою работу, как и раньше.