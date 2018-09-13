Акции Apple упали после презентации новых iPhone

В день презентации акции стоили $224,18. В начале августа рыночная стоимость компании достигла показателя в $1 трлн. Помимо смартфонов компания Apple показала новые часы.

Напомним, главная информация, которую Apple рассказала на презентации, балы известна ещё в конце августа. Тогда было известно, что внешний вид новых смартфонов будет напоминать iPhone X. Также сообщалось, что Apple выпустит "бюджетную" версию гаджета — ей оказался смартфон iPhone Xr.