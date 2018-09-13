Акции Apple упали после презентации новых iPhone
Фото © AP Photo/Marcio Jose Sanchez
12 сентября американская корпорация показала новые гаджеты, после чего ценные бумаги стали стоить дешевле.
Новые смартфоны iPhone, показанные Apple накануне, негативно сказались на акциях компании. Ценные бумаги упали на 1,3% — сейчас акции американской корпорации стоят $220,94.
В день презентации акции стоили $224,18. В начале августа рыночная стоимость компании достигла показателя в $1 трлн. Помимо смартфонов компания Apple показала новые часы.
Напомним, главная информация, которую Apple рассказала на презентации, балы известна ещё в конце августа. Тогда было известно, что внешний вид новых смартфонов будет напоминать iPhone X. Также сообщалось, что Apple выпустит "бюджетную" версию гаджета — ей оказался смартфон iPhone Xr.