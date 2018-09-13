Apple прекратила продажи iPhone X
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Вместе с этим команда из Купертино планирует перестать продавать iPhone 6s и iPhone SE.
Менее чем через год после выхода компания Apple прекратила продажи iPhone X на своём официальном сайте. Вместе с этим с сайта компании пропали модели iPhone SE и iPhone 6s.
Таким образом, помимо трёх смартфонов, которые 12 сентября презентовала фирма, в продаже остались только версии iPhone 7 и iPhone 8. Это означает, что официальный сайт Apple более не предлагает к покупке смартфоны с 3,5-мм разъёмом для наушников.
Напомним, что, невзирая на слухи о низких продажах с момента его выпуска, доходы Apple продемонстрировали, что смартфон iPhone X на самом деле хорошо продаётся. Ранее генеральный директор компании Тим Кук заявлял, что смартфон превзошёл их ожидания и стал самым продаваемым iPhone каждую неделю с момента старта продаж в ноябре.