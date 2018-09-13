Apple удалила ранее купленные фильмы в iTunes

Пользователи сервиса лишились доступа сразу к трём лентам, так как студия сняла их с продажи.

13 сентября канадские пользователи iTunes начали жаловаться на то, что из их библиотек пропадают фильмы. Всего канадцы лишились доступа к трём фильмам, а один из пользователей опубликовал ответ технической поддержки Apple.

Представители команды из Купертино заявили, что решение об удалении фильмов из канадского магазина iTunes приняла студия, которая разместила их в каталоге. В качестве компенсации пользователи могут арендовать два любых других фильма стоимостью до 6 долларов.

Многие начали жаловаться и критиковать Apple за такую политику. Однако на самом деле магазин не нарушил лицензионное соглашение. Дело в том, что покупатель приобретает не копию фильма, а только лицензию на просмотр.