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Опубликовано 13 сентября 2018, 11:16

Опубликовано видео, где Харви Вайнштейн домогается собеседницы на переговорах

Фото:&nbsp;&copy; AP Photo

Фото: © AP Photo

По словам женщины, популярный американский продюсер в тот же день изнасиловал её.

Телеканал Sky News опубликовал видео, которое записала американка Мелисса Томпсон. Девушка сделала это во время деловой встречи с голливудским продюсером Харви Вайнштейном, которого обвиняют в домогательствах и сексуальном насилии десятки женщин, включая известных актрис и моделей.

На видео можно заметить, как продюсер трогает Томпсон, называет её сексуальной, а в конце приглашает выпить в отеле. По словам девушки, Вайнштейн изнасиловал её в отеле. В июне 2018 года Томпсон подала в суд на продюсера.

Сама встреча проходила в нью-йоркском офисе продюсера в сентябре 2011 года. Женщина пришла туда, чтобы представить The Weinstein Company видеоплатформу и сервис аналитики, которые разработала её фирма. Ранее Томпсон уже виделась с продюсером, однако в тот день прошла их первая официальная встреча. Пока не известно, знал ли Вайнштейн, что встречу записывают на видео.

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Сергей Сурепин
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