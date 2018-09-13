Опубликовано видео, где Харви Вайнштейн домогается собеседницы на переговорах
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По словам женщины, популярный американский продюсер в тот же день изнасиловал её.
Телеканал Sky News опубликовал видео, которое записала американка Мелисса Томпсон. Девушка сделала это во время деловой встречи с голливудским продюсером Харви Вайнштейном, которого обвиняют в домогательствах и сексуальном насилии десятки женщин, включая известных актрис и моделей.
На видео можно заметить, как продюсер трогает Томпсон, называет её сексуальной, а в конце приглашает выпить в отеле. По словам девушки, Вайнштейн изнасиловал её в отеле. В июне 2018 года Томпсон подала в суд на продюсера.
Сама встреча проходила в нью-йоркском офисе продюсера в сентябре 2011 года. Женщина пришла туда, чтобы представить The Weinstein Company видеоплатформу и сервис аналитики, которые разработала её фирма. Ранее Томпсон уже виделась с продюсером, однако в тот день прошла их первая официальная встреча. Пока не известно, знал ли Вайнштейн, что встречу записывают на видео.