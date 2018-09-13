Опубликовано видео, где Харви Вайнштейн домогается собеседницы на переговорах

По словам женщины, популярный американский продюсер в тот же день изнасиловал её.

Телеканал Sky News опубликовал видео, которое записала американка Мелисса Томпсон. Девушка сделала это во время деловой встречи с голливудским продюсером Харви Вайнштейном, которого обвиняют в домогательствах и сексуальном насилии десятки женщин, включая известных актрис и моделей.

На видео можно заметить, как продюсер трогает Томпсон, называет её сексуальной, а в конце приглашает выпить в отеле. По словам девушки, Вайнштейн изнасиловал её в отеле. В июне 2018 года Томпсон подала в суд на продюсера.