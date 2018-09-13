Москалькова обратилась к Трампу с просьбой помиловать Ярошенко

По её словам, госсекретарь ответил, что этот вопрос рассмотрят, но удовлетворить просьбу пока не готовы.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова направила обращение президенту США Дональду Трампу с призывом помиловать лётчика Константина Ярошенко.

— Я обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой помиловать его, — приводит РИА "Новости" слова Москальковой на встрече со студентами Калужского университета. — Мне ответил госсекретарь, что будем рассматривать, но пока не готовы.

Уполномоченная по правам человека напомнила, что ей удалось добиться разрешения на свидание Константина Ярошенко с женой.