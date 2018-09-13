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Регион
Опубликовано 13 сентября 2018, 14:18

Москалькова обратилась к Трампу с просьбой помиловать Ярошенко

Лётчик Константин Ярошенко. Фото: &copy; РИА Новости

Лётчик Константин Ярошенко. Фото: © РИА Новости

По её словам, госсекретарь ответил, что этот вопрос рассмотрят, но удовлетворить просьбу пока не готовы.

Российский омбудсмен Татьяна Москалькова направила обращение президенту США Дональду Трампу с призывом помиловать лётчика Константина Ярошенко.

— Я обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой помиловать его, — приводит РИА "Новости" слова Москальковой на встрече со студентами Калужского университета. — Мне ответил госсекретарь, что будем рассматривать, но пока не готовы.

Уполномоченная по правам человека напомнила, что ей удалось добиться разрешения на свидание Константина Ярошенко с женой.

Напомним, в США в 2011 году Константин Ярошенко был приговорён к 20 годам тюрьмы по обвинению в сговоре с целью доставки наркотиков в США. Сам он эти обвинения отрицает. Семья не видела его семь лет: первая встреча Константина с женой и дочерью состоялась в тюрьме Данбери 24 августа.

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Андрей Григорьев
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