Москалькова обратилась к Трампу с просьбой помиловать Ярошенко
Лётчик Константин Ярошенко. Фото: © РИА Новости
По её словам, госсекретарь ответил, что этот вопрос рассмотрят, но удовлетворить просьбу пока не готовы.
Российский омбудсмен Татьяна Москалькова направила обращение президенту США Дональду Трампу с призывом помиловать лётчика Константина Ярошенко.
— Я обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой помиловать его, — приводит РИА "Новости" слова Москальковой на встрече со студентами Калужского университета. — Мне ответил госсекретарь, что будем рассматривать, но пока не готовы.
Уполномоченная по правам человека напомнила, что ей удалось добиться разрешения на свидание Константина Ярошенко с женой.
Напомним, в США в 2011 году Константин Ярошенко был приговорён к 20 годам тюрьмы по обвинению в сговоре с целью доставки наркотиков в США. Сам он эти обвинения отрицает. Семья не видела его семь лет: первая встреча Константина с женой и дочерью состоялась в тюрьме Данбери 24 августа.