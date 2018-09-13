Москалькова попросила Трампа освободить россиянку Бутину из-под стражи

Омбудсмен предлагает американскому лидеру рассмотреть вариант залога или подписки о невыезде.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой освободить россиянку Марию Бутину из-под стражи.

— Есть и другие меры наказания: подписка о невыезде, залог, всё что угодно. Неужели она такое страшное преступление совершила эсэмэсками, чтобы применять к ней такие меры? — заявила омбудсмен на встрече со студентами Калужского университета.

Москалькова добавила, что ответа пока не получила.