Москалькова попросила Трампа освободить россиянку Бутину из-под стражи
Мария Бутина. Фото: © Facebook/Мария Бутина
Омбудсмен предлагает американскому лидеру рассмотреть вариант залога или подписки о невыезде.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась к президенту США Дональду Трампу с просьбой освободить россиянку Марию Бутину из-под стражи.
— Есть и другие меры наказания: подписка о невыезде, залог, всё что угодно. Неужели она такое страшное преступление совершила эсэмэсками, чтобы применять к ней такие меры? — заявила омбудсмен на встрече со студентами Калужского университета.
Москалькова добавила, что ответа пока не получила.
Марию Бутину задержали в США в середине июля. Она обвиняется в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства при американском Минюсте, а также в работе иностранным агентом. Сама девушка своей вины не признаёт.