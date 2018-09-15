"К барьеру, Алексей Анатольевич". Правила дуэлей Российской империи

Оглавление Немного истории Только равные Кто выбирает оружие Возможна ли замена Если вас оскорбил недееспособный Ответственность журналистов Лица, между которыми и с которыми дуэль недопустима Какие бывают дуэли Секунданты Поединок Дуэль на шпагах Дуэль на пистолетах ***

Глава Росгвардии Виктор Золотов вызвал Алексея Навального на дуэль, пообещав сделать из блогера "сочную отбивную". Об этом он заявил в своём видеообращении.

— Господин Навальный, нам же никто не мешает вернуть хотя бы часть этих традиций, я имею в виду сатисфакцию, — отметил Золотов.

Он отметил, что встреча может пройти где угодно: на ринге, на татами... Вскоре после этого в Сети началась акция под хештегом #золотовчеллендж. Так, Золотову предложили посоревноваться в разных видах спортивных дисциплин.

Кроме того, Госдуме предложили узаконить дуэли после того, как в России появилась тенденция со стороны государственных и муниципальных служащих вызывать оппонентов на поединок чести. Автором предложенного дуэльного кодекса Российской Федерации стал депутат от ЛДПР Сергей Иванов.

В нём перечислены цели дуэлей, порядок проведения и другие нюансы. Например, в качестве оружия — пистолеты или сабли. При этом Иванов пояснил, что дуэль между обычными гражданами возможна, но является аномалией.

Между тем в Российской империи уже существовал дуэльный кодекс.

Немного истории

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В России стрелялись ради "удовлетворения чести" почти 300 лет. Первая русская дуэль по западному образцу произошла близ Смоленска в 1633 году. Полковник русской службы Александр Лесли потребовал "ответить" за оскорбление, нанесённое английским полковником на русской службе Сандерсоном. Обидчик был убит из пистолета.

В XVIII веке дуэли настолько вошли в моду, что в них принимали участие даже императоры и их адъютанты. Не проходили мимо ни Екатерина II, ни её сын Павел I. Каких-то определённых, регламентированных правил поведения в случае желания отстоять честь подобным образом в Российской империи тогда не существовало: пользовались французскими дуэльными кодексами.

Регламентировали дуэли именно в Российской империи только в конце XIX века. Так, император Александр III утвердил "Правила о разбирательстве ссор, случающихся в офицерской среде" в 1894 году. Он не отменял уголовную ответственность за дуэли, но обещал помилование тем, кто будет стреляться по правилам. Согласно им, суд общества офицеров имел право назначить поединок и отказаться от него можно было, только выйдя в отставку. А первый русский дуэльный кодекс составил Василий Дурасов в 1912-м.

Следом был опубликован кодекс Алексея Суворина, а также переведён кодекс Франца фон Болгара. Публиковались пособия для секундантов, в журналах выходили статьи, где рассуждали о дуэлях. Но наиболее популярным вплоть до 1917 года оставался кодекс Дурасова. Итак, о чём же в нём говорилось.

Только равные

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Самое первое правило, которое встречается в кодексе, — дуэль может происходить только между равными. При этом даже оскорбить оппонента может только равный ему по статусу. В противном случае — разбирайтесь в суде, никаких дуэлей.

К слову, оскорбления даже делятся по степеням тяжести: простое, или первой степени; тяжкое, или второй степени; действием, или третьей степени. К слову, женщина может нанести только самое лёгкое оскорбление, что бы она ни сделала. А недееспособный человек в принципе не может оскорбить действием. Инцидент может считаться исчерпанным, если один из оппонентов извинится и его извинения примут.

— Лицо, стоящее ниже другого, может только нарушить его право, но не оскорбить его, — отмечается в кодексе.

А предназначены дуэли, чтобы "решить недоразумение между отдельными членами общей дворянской семьи между собою, не прибегая к посторонней помощи".

Кто выбирает оружие

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— Оскорблённый имеет право выбора для дуэли рода оружия — шпаг, пистолетов или сабель, — отмечается в кодексе.

К слову, выбрать можно только один вид оружия и им будут пользоваться в течение всей дуэли, менять нельзя. Даже если оппонент не умеет им пользоваться. Даже если перемены хотят обе стороны. Исключение возможно, например, если одна из сторон физически не может пользоваться выбранным вариантом, но это решается отдельно.

— При тяжком оскорблении оскорблённому кроме права выбора оружия принадлежит право выбора между законными родами дуэли. При дуэли на пистолетах ему принадлежит право выбора одного из шести законных родов дуэли на пистолетах. При дуэли на шпагах или саблях он выбирает между непрерывной или периодической дуэлью, причём в последнем случае ему принадлежит право устанавливать продолжительность схваток и перерывов, — гласит 55-я статья кодекса.

В остальных случаях все вопросы, помимо выбора способа, решают секунданты. Или это возможно по взаимному согласию.

Возможна ли замена

— Оскорбления имеют личный характер и отомщаются лично, — отмечено в кодексе.

Заменить оскорблённое лицо можно, но только в трёх случаях. Первый — если тот, кого обидели, недееспособен (тогда могут заменить на ближайшего родственника). Второй — это женщина или ребёнок (в этом случае заменяют родные или лицо, сопровождавшее даму во время нанесения оскорбления).

— Если в момент нанесения оскорбления женщина будет без сопровождающего лица, то право требования удовлетворения за нанесённое оскорбление принадлежит любому из присутствующих посторонних лиц, — гласит кодекс.

Третий случай, при котором возможна замена, — оскорбили память умершего.

— Право требовать удовлетворения за оскорбление, нанесённое памяти умершего лица, принадлежит любому одному из родственников всех степеней родства, носящих его имя, или одному из остальных родственников, не носящих его имя, в последнем случае до двоюродных степеней родства включительно, — указывает 82-я статья кодекса.

Если вас оскорбил недееспособный

— Ответственность при нанесении оскорбления недееспособным лицом падает на его ближайшего дееспособного родственника по восходящей и нисходящей линии и на родных братьев, — отмечается в кодексе.

Если таковых несколько, только тогда недееспособный оскорбитель может выбрать замену.

Разберёмся с понятием недееспособного лица. Это человек старше 60 лет или моложе 18, а его разница с оппонентом — не менее 10. Кроме того, у него может быть "какой-нибудь физический недостаток", из-за которого драться он не может.

— За оскорбления, нанесённые недееспособными лицами и женщинами, ответственны другие лица, — подчёркивается в кодексе.

Право замены на дуэли имеет и женщина, оскорбившая оппонента. В зависимости от ситуации, это ближайший родственник или сопровождающий.

Ответственность журналистов

Кстати, на дуэль в 1912 году можно было вызвать и сотрудников СМИ. Так, автор несёт ответственность за непечатное слово или оскорбительную статью.

— Если статья подписана подставным лицом, то ответственными являются и настоящий автор, и подставное лицо, и оскорблённый имеет право требовать удовлетворения от любого из них, но не от обоих, — гласит 116-я статья кодекса.

Редактор несёт ответственность в одном из случаев: если автор отказывается отвечать на вызов, если он скрывается, если дуэль с автором невозможна: он недееспособен. Тогда редактор является соучастником. К слову, редактор должен назвать личность автора, скрывающегося под псевдонимом. В противном случае он несёт ответственность сам.

Лица, между которыми и с которыми дуэль недопустима

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— Дуэль недопустима между лицами неравного происхождения, — статья 122-я кодекса.

Дуэль недопустима между родными и двоюродными членами семей.

— Лицо, обратившееся к суду, лишается права вызова, причём взявший обратно жалобу, поданную в суд, не приобретает этим раз потерянное право вызова, — подчёркивается в кодексе.

Если речь идёт о взятых в долг деньгах, то кредитор может требовать только уплаты.

— Лицо, отказавшее раз в удовлетворении за нанесённое оскорбление, без определения суда чести, лишается права вызова, причём, если это лицо нанесёт оскорбление другому, то последнее вправе не требовать от оскорбителя удовлетворения, а обратиться к суду, — написано в статье 127.

Если кто-то нарушил правила дуэли, он лишается права вызова.

Какие бывают дуэли

Существовало три рода дуэлей: законные, исключительные и по секретным мотивам. От законного рода дуэли никто не имеет права отказаться. А вот в исключительной могут не принимать участия.

Законные дуэли могут происходить только на пистолетах, шпагах или саблях. Исключительными являются все те, которые не относятся к законным. И, если человек от неё отказался, это вовсе не нарушение кодекса.

— Секунданты, которые содействуют исключительной дуэли, нарушают дуэльное право и делают неосторожность, принимая на себя ответственность в случае смерти или поранения одного из противников, — гласит статья 139.

Дуэль по секретным мотивам — та, где стороны отказываются объяснить секундантам мотивы вызова. К примеру, это могут быть причины личного характера.

Секунданты

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— Секунданты являются в течение дуэли судьями противников и, как таковые, должны быть равного с ними происхождения. Секундант-разночинец может быть не признан противной стороной, — отмечается в статье 142.

При этом помимо честности и ответственности есть ещё одно важное условие: у них не должно быть личной выгоды в данном деле.

— Получив оскорбление, оскорблённый должен заявить своему противнику: "Милостивый государь, я пришлю вам своих секундантов", — предписывает кодекс.

Вызов можно прислать в течение суток через них. Сами секунданты делятся на три группы. Первые — это избранные, которые имеют право направлять ход дела по своему усмотрению. Во втором случае они подчиняются требованиям сторон. В третьем — секунданты имеют право прений, а их доверитель — право утверждения или отказа. Общепринятым считался третий вид полномочий.

Выяснив все обстоятельства дела, секунданты должны приложить все усилия с целью добиться примирения противников, если только оно возможно.

Если секунданты не добиваются примирения, тогда уже обсуждается род оружия, место, расстояние и все остальные условия. Кроме того, перед началом самого поединка они обязаны осмотреть соперника.

Поединок

Перед встречей секунданты составляют протокол, где прописываются все условия дуэли. Итак, если дело дошло до поединка.

— Прибыв на место поединка, противники должны поклониться друг другу и секундантам противника, — гласит статья 215.

Опаздывать к месту поединка запрещается.

— Заставлять ждать себя на месте поединка крайне невежливо. Явившийся вовремя обязан ждать своего противника четверть часа. По прошествии этого срока явившийся первым имеет право покинуть место поединка и его секунданты должны составить протокол, свидетельствующий о неприбытии противника, — прописано в кодексе.

Дуэль можно перенести, только если одна из сторон отсутствует по уважительным причинам. Новое место и время оговаривают между собой секунданты. Беседы между противниками невозможны, но они могут что-то передать через секундантов. В течение поединка обязана соблюдаться тишина.

Дуэль на шпагах

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Место для поединка выбирают секунданты, но рекомендована ровная тенистая аллея или лужайка с твёрдой почвой. Величина поля, где проходит дуэль, должна быть в длину не менее 40 шагов и в ширину не менее 12 шагов. Места же определяются по жребию.

— При дуэли на шпагах противники дерутся предпочтительно с обнажённым торсом, — отмечается в статье 227. Противники снимают с себя всё, что может хоть как-то спасти от удара шпаги.

Дуэль на шпагах может быть подвижная и неподвижная. Во втором случае, если один из противников отступит более чем на три шага, то встреча прекращается, а тот, кто отступил, считается нарушителем.

Кроме того, дуэль может быть непрерывная и периодическая. В первом случае поединок продолжается до тех пор, пока оппонент не будет ранен. Периодическая же дуэль может прекращаться каждые три-пять минут. Прерывается дуэль и в случае падения одного из участников. Его оппонент в этот момент обязан отступить.

Дуэль прерывается, если один из противников наносит хотя бы малейшую рану оппоненту. Сам же пострадавший должен отступить и сообщить секундантам, что ранен. Драться он больше не может — только защищаться, если в этом есть необходимость. Хотя на раненого и безоружного нападать нельзя.

Если кто-то нарушает дуэльное право, его могут заколоть секунданты противника, которые вооружены с самого начала поединка. Кроме того, если одна из сторон нарушила кодекс и смертельно ранила противника, его передают властям как убийцу.

Дуэль на пистолетах

При дуэли на пистолетах выбиралась открытая местность, ровная, с твёрдой почвой. Места соперников определяют по жребию.

— При дуэли на пистолетах противники имеют право оставаться в обыкновенной одежде, предпочтительно тёмного цвета. Крахмальное бельё и верхнее платье из плотной ткани не допускаются, — отмечается в статье 373.

При оскорблениях первой и второй степени расстояние между противниками выбирают секунданты. А при "оскорблении действием" — тот, кто потребовал сатисфакции. Увеличивать заранее оговорённое расстояние нельзя, а уменьшить его могут по соглашению сторон. Право определения промежутка времени, в течение которого противники имеют право стрелять, принадлежит исключительно секундантам.

— При всех видах дуэли на пистолетах секунданты должны определить заранее время, в течение которого противники обязаны обменяться выстрелами и по истечении которого они не имеют права стрелять, — отмечается в статье 384.

Если одна из сторон пропустила положенный срок, она не имеет права стрелять. Согласно кодексу, пистолеты должны быть одноствольные, не центрального боя, а заряжающиеся с дула. По выбору доверенных лиц могут быть гладкие или нарезные, с прицелом или без такового.

Заряжают их перед самой дуэлью секунданты или посторонний человек, которого специально для этого выбрали.

— При дуэли на месте по команде противники становятся на расстоянии от 15 до 30 шагов друг от друга, держа пистолеты вертикально дулом вниз или вверх, — гласит статья 414.

Существует шесть видов дуэлей на пистолетах. К слову, секунданты вооружены с самого начала дуэли. Они могут застрелить одного из противников в случае нарушения правил.

— Каждый из шести законных видов дуэли на пистолетах, как законченное целое, состоит всегда из обмена противников двумя выстрелами, — гласит статья 477.

Так, первый из них, описанный в кодексе, — "на месте по команде". По команде "раз" оппоненты поднимают или опускают пистолеты. Они имеют право стрелять до команды "три". Все команды даются через секунду.

Второй вид — "на месте по желанию". В этом случае по команде противники могут поднять или опустить пистолеты и обменяться выстрелами в течение одной минуты. Иногда оппонентов ставят спиной друг к другу, давая возможность повернуться только по команде. Кстати, в данном виде встречи, в отличие от "шпагового", раненый может стрелять в течение 30 секунд после того, как в него попали.

Третий вид — "на месте с последовательными выстрелами". Здесь право первого выстрела определяется жеребьёвкой, а противники пытаются попасть друг по другу строго по очереди.

Четвёртый вид — "с приближением". Оппоненты становятся на расстоянии от 35 до 45 шагов, секунданты проводят между ними две линии, на расстоянии от 15 до 25 шагов.

— Каждый из противников независимо от другого имеет право, но не обязан, идти прямо навстречу противнику на десять шагов вперёд до барьера, держа пистолет вертикально дулом вниз или вверх. Другой противник в свою очередь имеет право идти вперёд или стоять на месте, — отмечается в статье 430.

Оба противника могут стрелять после команды "сближаться", но второй выстрел должен последовать в течение 30 секунд после первого. Стрелять на ходу запрещено. Стреляющий первым должен неподвижно ждать ответа соперника.

Пятый вид — "с приближением и остановкой". Расстояние между противниками то же, что и в предыдущем варианте. Основное отличие — можно стрелять на ходу и приближаться к противнику "зигзагом".

Шестой вид — "с приближением по параллельным линиям". Противники становятся на противоположных концах двух параллельных линий. Идти навстречу противнику можно по параллельным линиям. Стрелять на ходу нельзя.

Дуэль, даже по кодексу, может окончиться смертью одного из противников. Повторять один и тот же вид дуэли можно два или три раза.

Запрещено стрелять даже за секунду до команды о начале дуэли или после команды о её окончании. Противникам запрещено говорить и произносить любые звуки. Исключения возможны лишь в случае ранения или осечки.

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Последняя дуэль в Российской империи прошла в 1917 году. В Одессе на пистолетах "разбирались" Валентин Катаев и поэт Александр Соколовский. При третьем обмене выстрелами Катаев был легко ранен.