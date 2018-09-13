В Госдуме объединят комиссии по этике и контролю за доходами
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Как рассказали в нижней палате парламента, такое предложение было озвучено ещё в начале 2018 года.
В Госдуме приняли решение объединить в одну две комиссии — по этике и по контролю за доходами. Об этом сообщила глава Комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.
— В данную комиссию предлагается передать все те вопросы, которыми занималась Комиссия по этике, передать вопросы, которыми занималась Комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах и обязательствах имущественного характера, — сказала она.
По словам депутата, такое предложение было озвучено ещё в начале 2018 года.
Сейчас председателем Комиссии по вопросам депутатской этики является депутат от "Единой России" Отари Аршба. Комиссию по контролю за доходами возглавляет представитель этой же фракции Наталья Поклонская.
Кто будет руководить новой структурой, пока не сообщается. Ранее Наталья Поклонская заявила, что не знает о возможном лишении её постов в Госдуме.