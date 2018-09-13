В Госдуме объединят комиссии по этике и контролю за доходами

Как рассказали в нижней палате парламента, такое предложение было озвучено ещё в начале 2018 года.

В Госдуме приняли решение объединить в одну две комиссии — по этике и по контролю за доходами. Об этом сообщила глава Комитета по контролю и регламенту Ольга Савастьянова.

— В данную комиссию предлагается передать все те вопросы, которыми занималась Комиссия по этике, передать вопросы, которыми занималась Комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах и обязательствах имущественного характера, — сказала она.

По словам депутата, такое предложение было озвучено ещё в начале 2018 года.

Сейчас председателем Комиссии по вопросам депутатской этики является депутат от "Единой России" Отари Аршба. Комиссию по контролю за доходами возглавляет представитель этой же фракции Наталья Поклонская.