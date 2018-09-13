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Регион
Опубликовано 13 сентября 2018, 13:22

Ким Кардашьян показала инкрустированный бриллиантами телефон 30-летней давности

Фото: &copy; twitter@NastiaRubya

Фото: © twitter@NastiaRubya

Этот модный в прошлом гаджет поразил фанатов модели своими размерами — он помещается в чемодан.

Поклонники американской светской львицы знают, что она всегда следует последним модным трендам. Также Ким Кардашьян часто делает так, чтобы винтажные вещи становились популярными в повседневной жизни.

Недавно она показала раритетный телефон Motorola DynaTAC 8000X. Размеры гаджета немногим уступают армейской радиостанции или пистолету-пулемёту "Маузер". Телефон инкрустирован бриллиантами.

Фанаты считают, что этот гаджет — драгоценный бесполезный хлам. Максимум, для чего он годится, — это сделать эффектную фотографию. Именно так и поступила Кардашьян.

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Сергей Сурепин
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