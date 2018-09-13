Ким Кардашьян показала инкрустированный бриллиантами телефон 30-летней давности
Фото: © twitter@NastiaRubya
Этот модный в прошлом гаджет поразил фанатов модели своими размерами — он помещается в чемодан.
Поклонники американской светской львицы знают, что она всегда следует последним модным трендам. Также Ким Кардашьян часто делает так, чтобы винтажные вещи становились популярными в повседневной жизни.
September 13, 2018
Недавно она показала раритетный телефон Motorola DynaTAC 8000X. Размеры гаджета немногим уступают армейской радиостанции или пистолету-пулемёту "Маузер". Телефон инкрустирован бриллиантами.
Фанаты считают, что этот гаджет — драгоценный бесполезный хлам. Максимум, для чего он годится, — это сделать эффектную фотографию. Именно так и поступила Кардашьян.