Ким Кардашьян показала инкрустированный бриллиантами телефон 30-летней давности

Этот модный в прошлом гаджет поразил фанатов модели своими размерами — он помещается в чемодан.

Поклонники американской светской львицы знают, что она всегда следует последним модным трендам. Также Ким Кардашьян часто делает так, чтобы винтажные вещи становились популярными в повседневной жизни.

Недавно она показала раритетный телефон Motorola DynaTAC 8000X. Размеры гаджета немногим уступают армейской радиостанции или пистолету-пулемёту "Маузер". Телефон инкрустирован бриллиантами.