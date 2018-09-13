Героев игры "Ведьмак" перенесли в Fallout 4
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Геймеры-энтузиасты не прекращают ставить эксперименты над популярными видеоиграми.
Пользователь navy5465 создал модификацию для игры Fallout 4. Главная особенность — появление в RPG ключевых персонажей из "Ведьмака".
September 13, 2018
Сейчас модификация доступна только в концепте. В ближайшее время геймер обещает загрузить её в Интернет для публичного доступа. Пока что можно посмотреть, как будут выглядеть герои в нетрадиционных для себя локациях.
Напомним, ранее энтузиасты выпускали модификацию для улучшения игровых моделей в Fallout 4. Разработчики сделали так, чтобы герои были похожи на андроидов.