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Опубликовано 13 сентября 2018, 13:31

Героев игры "Ведьмак" перенесли в Fallout 4

Фото: &copy; twitter@n_novosti

Фото: © twitter@n_novosti

Геймеры-энтузиасты не прекращают ставить эксперименты над популярными видеоиграми.

Пользователь navy5465 создал модификацию для игры Fallout 4. Главная особенность — появление в RPG ключевых персонажей из "Ведьмака".

Сейчас модификация доступна только в концепте. В ближайшее время геймер обещает загрузить её в Интернет для публичного доступа. Пока что можно посмотреть, как будут выглядеть герои в нетрадиционных для себя локациях.

Напомним, ранее энтузиасты выпускали модификацию для улучшения игровых моделей в Fallout 4. Разработчики сделали так, чтобы герои были похожи на андроидов.

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Сергей Сурепин
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