Геймеры покупают целлюлит ради реализма

Оказалось, что владельцам виртуальных персонажей не нравится, когда их герои выглядят неестественно.

В настоящий момент в реальном мире активно процветает пластическая хирургия и косметические операции. При этом в виртуальном мире начался обратный тренд: пользователи игры Second Life готовы платить за растяжки на коже и целлюлит для своих персонажей, чтобы сделать их более реалистичными.

Фанатка игры Second Life Иззи Баттон выложила на внутриигровой рынок необычный товар: она рекомендует пользователям сделать своих персонажей менее идеальными. Геймер предложила добавить героям реалистичных черт — растяжки на коже, целлюлит и вены на груди.