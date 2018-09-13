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Регион
Опубликовано 13 сентября 2018, 13:33

Геймеры покупают целлюлит ради реализма

Фото: &copy; Flickr/Kate Love

Фото: © Flickr/Kate Love

Оказалось, что владельцам виртуальных персонажей не нравится, когда их герои выглядят неестественно.

В настоящий момент в реальном мире активно процветает пластическая хирургия и косметические операции. При этом в виртуальном мире начался обратный тренд: пользователи игры Second Life готовы платить за растяжки на коже и целлюлит для своих персонажей, чтобы сделать их более реалистичными.

Фанатка игры Second Life Иззи Баттон выложила на внутриигровой рынок необычный товар: она рекомендует пользователям сделать своих персонажей менее идеальными. Геймер предложила добавить героям реалистичных черт — растяжки на коже, целлюлит и вены на груди.

Девушка не ожидала, что товар, который она предложила купить, станет популярным среди геймеров. Оказалось, что в виртуальном мире нашлось множество пользователей, которым не нравятся их идеальные персонажи — они казались геймерам нереалистичными и "пластмассовыми".

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Сергей Сурепин
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